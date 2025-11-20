معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، تولید حدنگاری سه بعدی و چند بعدی را از اولویت‌های آقای پزشکیان دانست.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، عبدالکریم حسین‌زاده در افتتاحیه پنجمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌ژئو در تهران با تاکید بر اینکه ایران به سامانه یکپارچه اطلاعات مکانی ملی نیاز دارد، گفت: اتصال همه نهادها به یک بستر واحد و شفاف و عادلانه، می‌تواند کارامدی را افزایش دهد.

معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور همچنین گفت: رئیس جمهور تاکید کرده کاداستر (حدنگاری و نقشه‌برداری ثبتی) سه بعدی و چند بعدی تهیه و تولید شود.

به گفته آقای حسین‌زاده، شبکه ملی سنجش از دور با پهپاد و ماهواره نیاز اساسی ایران و البته کشورهای دیگر است و بهره‌گیری از هوش مصنوعی به ویژه در تشخیص خودکار زمین‌خواری اثرگذار خواهد بود.