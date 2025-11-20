معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور با اعتقاد راسخ به نقش چشم‌گیر شعر در ترویج و انتقال فرهنگ غنی و گران‌بهای ایثار و شهادت، دهمین کنگره ملی شعر و داستان ایثار را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، براساس این فراخوان، علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های شعر «کلاسیک»، «شعر نو و نیمایی»، «سروده و ترانه و تصنیف»، و شعر «کودک و نوجوان» به دبیرخانه کنگره ارسال کنند.

تکمیل فرم شرکت و ارسال اثر به منزله پذیرش تمامی شرایط و مقررات کنگره است و اولویت داوری با آثاری خواهد بود که پیش‌تر در کنگره‌های مشابه برگزیده نشده باشند.

شرکت در این کنگره برای همگان آزاد بوده و هیچ‌گونه محدودیت سنی و جغرافیایی وجود ندارد. دریافت آثار صرفاً از طریق سایت نوید شاهد به نشانی www.navideshahed.com امکان‌پذیر است.

مطابق مقررات اعلام‌شده، ارسال‌کننده اثر به عنوان مالک اثر شناخته می‌شود و هرگونه مسئولیت در قبال پیامد‌های حقوقی ناشی از آن بر عهده وی خواهد بود.

همچنین ارسال‌کننده اثر با شرکت در این کنگره، حق هرگونه استفاده از اثر ارسالی را با حفظ حقوق معنوی خالق اثر به دبیرخانه کنگره ملی شعر ایثار واگذار می‌کند.

شاعران سراسر کشور برای شرکت در کنگره ملی شعر و ایثار تا ۱۴ آذر ماه امسال فرصت دارند.

همچنین دهمین کنگره سراسری شعر ایثار دی ماه امسال برگزار خواهد شد.