زیرساختهای گردشگری شهرستان جرقویه در بازدید نماینده مردم اصفهان در مجلس و جمعی از مسئولان میراث فرهنگی، گردشگری و راهداری استان، بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون میراثفرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان با اشاره به اینکه ۶ اثر از جرقویه در سال ۱۴۰۴ به فهرست آثار ملی افزوده شده گفت: در مجموع بیش از ۲۰۰ اثر تاریخی در جرقویه شناسایی و ۳۳ اثر ثبت ملی شده است.
سید روحالله سیدالعسگری افزود: این آثار شامل قلعهها، حمامها، کبوترخانهها، خانههای تاریخی و مساجد است که بیش از ۵۰ درصدشان نیاز به مرمت دارند.
علیرضا حبیبی، معاون گردشگری استان نیز با اشاره به وجود ۱۲ اقامتگاه بومگردی، جرقویه را دارای ظرفیت تبدیل به قطب گردشگری استان دانست.
نورالله عبدالهی، معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی استان، هم گفت: ۲۷ رشته ملی و ۴ رشته بینالمللی صنایعدستی در استان ثبت جغرافیایی شدهاند و رشتههایی همچون گیوهدوزی، خورجینبافی، حولهبافی و کاربافی در جرقویه قابلیت ثبت جغرافیایی دارند.
مهدی فقیهی، معاون فنی راهداری استان، هم با اشاره به رفت و آمد زیاد در محورهای جرقویه، بر ضرورت بهسازی زیرساختهای جادهای این منطقه تأکید کرد.
عباس مقتدایی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز توسعه گردشگری را موتور اشتغال و بهرهوری در جرقویه بیان کرد و خواستار ورود و سرمایهگذاری بخش خصوصی برای تبدیل این شهرستان به یکی از قطبهای گردشگری استان شد.