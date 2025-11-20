به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، غلامحسین محمدی در سمنان گفت : بر اساس توافق وزرای تعاون و اقتصاد و دارایی و نیز معاون علمی رئیس جمهور در طول برنامه هفتم ، سالانه دو هزار میلیارد تومان به توسعه زیر ساخت های آموزش های فنی و حرفه ای به ویژه در حوزه مهارت های پیشرفته و فناوری های نوین اختصاص می یابد .

وی افزود : بر این اساس ، مالیات پردازان واجد صلاحیت به محض اینکه مالیات را از طریق نهاد مالی (صندوق نوآوری و شکوفایی ) کارگذاری کنند ، آن مبلغ به عنوان مالیات پرداختی آنها تلقی شده و عینا برای توسعه و نوسازی مراکز آموزش مهارتی استفاده می شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از اجرای دو طرح ایران ماهر و همنوا برای توسعه مهارت آموزی در سطح هنرستان های کشور خبر داد و گفت : در قالب طرح همنوا که با همکاری آموزش و پرورش اجرا می‌شود، ظرفیت ۱۳۵ هزار نفری پذیرش دانش آموزان در مراکز فنی و حرفه‌ای را بوجود آورده که تاکنون ۵۰ هزار نفر پذیرش و مشغول به تحصیلشدند.

وی همچنین درباره ساخت هزار مرکز هنرستانی جوار صنعت ددر کشور گفت : در این مراکز در شیفت مخالف تحصیلی ، هنرجو بدون در نظر گرفتن سن پذیرش می شود تا این هنرستان ها برای تربیت افراد ماهر در رشته های مختلف و افزایش سرانه مهارت آموزی در کشور به مراکز آموزش فنی و حرفه ای هیات امنایی تبدیل شود.