به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حجت الاسلام سید جلال حسینی گفت: دومین دوره مسابقه قرآنی «آلا» با هدف ترویج زندگی با آیات قرآن و تدبر در آن، به صورت کتبی در ۷ مدرسه شهرستان رودبار با همکاری اداره تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش شهرستان و مدیران مدارس برگزار شد.

وی با بیان اینکه نتایج این مسابقات در برنامه «محفل» در ماه رمضان اعلام می‌شود، افزود: مسابقه آلا در مرحله شهرستانی، با حضور دانش‌آموزان مقطع اول متوسطه (پایه‌های هفتم، هشتم و نهم) برگزار شد و ۶۷۵ دانش آموز در قالب ۲۱۵ گروه ۳ نفره، در این مسابقه شرکت کردند.

حجت الاسلام حسینی گفت: نفرات برتر این مرحله در مسابقه حضوری شرکت کرده و ۳ تیم برتر به مسابقات استانی راه می‌یابند.

مسابقه آلا در سطح استان گیلان در حال برگزاری است.