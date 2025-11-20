پخش زنده
دو میلیون تن چغندرقند در آذربایجانغربی برداشت میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: تا پایان فصل برداشت چغندر قند دو میلیون تن محصول در استان برداشت میشود.
محمدرضا اصغری، با بیان اینکه از اواسط شهریورماه امسال و همزمان با آغاز برداشت چغندرقند در استان، تاکنون بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن محصول برداشت و به شش کارخانه قند فعال تحویل شده است، افزود: این میزان معادل ۶۷ درصد سطح زیرکشت امسال است.
اصغری، با بیان اینکه روند برداشت چغندرقند همچنان ادامه دارد، اظهارکرد: برآوردها نشان میدهد میزان تولید چغندرقند استان تا پایان فصل برداشت به دو میلیون تن خواهد رسید؛ ظرفیتی که جایگاه آذربایجانغربی را بهعنوان قطب اصلی تولید چغندرقند کشور تثبیت میکند و نقش مهمی در تأمین پایدار مواد اولیه صنایع قند و شکر دارد.
وی، با بیان اینکه کارخانههای قند ارومیه و پیرانشهر بیشترین میزان خرید چغندرقند را در سالجاری ثبت کردهاند، تصریح کرد: آذربایجانغربی با تولید سالانه ۱.۸ تا دو میلیون تن چغندرقند، رتبه نخست کشور را در اختیار دارد.
اصغری گفت: میانگین عملکرد چغندرقند در کشور ۵۵.۵ تن در هکتار و در آذربایجانغربی ۶۳ تن در هکتار است که نشاندهنده برتری این استان در تولید این محصول راهبردی است.
وی تصریح کرد: قیمت خرید تضمینی چغندرقند با عیار ۱۶ درصد در سالجاری ۵۱۵ هزار ریال تعیین شده و با افزایش عیار، نرخ خرید نیز افزایش مییابد.
اصغری افزود: کشاورزان در ازای تحویل هر تن محصول، ۲۰ کیلوگرم تفاله خشک به نرخ ۱۷ هزار ریال و دو کیلوگرم قند یا شکر به قیمت ۵۰ هزار ریال بهعنوان مشوق دریافت میکنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، با اشاره به اینکه سطح ابلاغی کشت این محصول در سال زراعی جاری مطابق الگوی کشت ۳۰ هزار هکتار تعیین شده است، گفت:
شش کارخانه قند در شهرستانهای ارومیه، خوی، نقده، پیرانشهر، مهاباد و میاندوآب با ظرفیت فرآوری روزانه ۲۱ هزار تن فعال هستند و روند جذب محصول کشاورزان بدون وقفه ادامه دارد.
اصغری، ارزش مجموع چغندرقند خریداریشده را بیش از شش هزار و ۴۳۸ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: تاکنون دو هزار و ۷۳۵ میلیارد تومان از مطالبات چغندرکاران پرداخت شده و مابقی نیز در سریعترین زمان ممکن واریز خواهد شد.