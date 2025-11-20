هستی حمودی نماینده وزن منهای ۷۰ کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان کشورمان، در نخستین دیدار خود در بازی‌های همبستگی اسلامی مقابل نماینده فلسطین بازی را واگذار کرد.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات ششمین دوره بازی‌های همبستگی اسلامی ۲۰۲۵، امروز (پنج‌شنبه ۲۹ آبان‌ماه) هستی حمودی نماینده وزن منهای ۷۰ کیلوگرم تیم ملی جوجیتسو زنان کشورمان، در نخستین دیدار خود روی تاتامی A به مصاف «دانیاعُبید» از فلسطین رفت.

در پایان این دیدار نماینده فلسطین با نتیجه ۱۴ بر صفر برنده از تاتامی خارج شد.