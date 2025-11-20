پخش زنده
با صدور احکام جداگانهای از سوی سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مدیران ملی و استانی دومین المپیاد ملی هنر معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست معاون امورهنری و رئیس شورای سیاستگذاری دومین المپیاد ملی هنر با صدور احکامی مدیرانکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانهای سراسرکشور را به عنوان روسای ستادهای استانی این رویداد و محمد حسین اسماعیلی مدیردفترتوسعه آموزش های فرهنگی وهنری و دبیر دومین المپیاد ملی هنر نیز با صدور احکامی اعضای ستاد اجرایی ملی دومین المپیاد ملی هنر را معرفی کرد.
محمد حسین اسماعیلی مدیرکل دفترتوسعه آموزشهای فرهنگی وهنری و دبیرکل دومین المپیاد ملی هنر نیز با صدور احکامی مهسا اصانلو، پریسا زهتابیان، زهرا خمامی، زهرا همتی، سیده زهرا صدر، مصطفی نصیری، سجاد فروغی، منوچهر فیروزی را به عنوان اعضای ستاد اجرایی ملی دومین المپیاد ملی هنر را منصوب کرد.
پیش از این نسرین آقابابایی، اردشیر میرمنگره، فتح اله عذیری، میترا استادقاسم، زین العابدین غیبی، عباد رضا اسلامی، نسیم پرگل، زهره یزدانی به عنوان دیگر اعضای ستاد اجرایی دومین المپیاد ملی آموزش هنر معرفی شده بود.