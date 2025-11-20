

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، تیم فوتبال نساجی مازندران در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال کشور از ساعت ۱۶ و ۱۵ دقیقه امروز پنجشنبه ۲۹ آبان در تهران مقابل رقیب رقابت‌های لیگ یک خود سایپا خواهد رفت.

نساجی و سایپا ۲ تیم حاضر در لیگ دسته یک فوتبال هستند که در رده اول و سوم جدول این رقابت‌ها قرار دارند و امروز پس از ۵۲ روز دوباره مقابل هم قرار می‌گیرند.

نساجی که اکنون با ۳۰ امتیاز صدرنشین بلامنازع لیگ است، هشتم مهر امسال به دیدار سایپا رفت و توانست این تیم را با نتیجه ۲ بر ۱ شکست دهد.

نساجی با فراز کمالوند در رقابت‌های امسال فوتبال عملکردی خیره‌کننده داشت در مجموع ۱۳ مسابقه رسمی لیگ یک و جام حذفی، ۱۰ برد و سه تساوی کسب کرد و با ۲۱ گل زده و ۳ گل خورده بهترین خط حمله و بهترین خط دفاع این فصل فوتبال کشور را یدک می‌کشد.

هر ۲ تیم با توجه به این‌که در لیگ یک حضور دارند از مرحله سوم جام حذفی وارد این رقابت‌ها شدند و توانستند با پیروزی مقابل حریفان خود به مرحله یک‌شانزدهم برسند.

نساجی با برد دو بر یک مقابل تیم دسته دومی شهید قندی یزد توانست راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شود و سایپا نیز پس از تساوی بدون گل مقابل تیم لیگ یکی فرد البرز موفق شد در ضربات پنالتی حریف خود را با نتیجه ۳ بر ۱ شکست دهد