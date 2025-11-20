رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از فراهم شدن ۱۲۲ هکتار زمین برای احداث گلخانه در شهر‌های بروجرد، دورود و پلدختر خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نامدار صیادی گفت: ۱۲۲ هکتار زمین در قالب شهرک کشاورزی احداث گلخانه در شهر‌های بروجرد، دورود و پلدختر فراهم شده و آماده واگذاری به متقاضیان است.

وی افزود: در بروجرد یک عرصه ۷۲ هکتاری توسط شرکت شهرک‌های کشاورزی آماده و به سرمایه‌گذار واگذار شده، در شهرستان دورود ۳۰ هکتار و در شهرستان پلدختر ۲۰ هکتار دیگر در مراحل نهایی واگذاری به سرمایه‌گذار است تا جهش اساسی در ساخت گلخانه‌های استان محقق شود.

صیادی به موضوع آب به عنوان یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های بخش کشاورزی، به‌ویژه در لرستان پرداخت و گفت: میانگین اراضی آبی کشور حدود ۴۵ درصد و در لرستان تنها ۲۳ درصد است که باید از این آب محدود، بیشترین بهره را برد.

وی، توسعه گلخانه‌ها را یکی از مهم‌ترین طرح‌های در دستور کار برای استفاده بهینه از آب دانست و افزود: این در برنامه راهبردی و عملیاتی استان، به دستور مدیریت ارشد اجرایی و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تدوین شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در خصوص مزیت‌های کشت گلخانه‌ای گفت: گلخانه‌ها مهم‌ترین طرح در بهره‌وری آب هستند، چون میزان مصرف آب برای تولید محصولات کشاورزی را به حدود یک دهم کاهش و میزان تولید در واحد سطح را تا ۱۰ برابر افزایش می‌دهند.

صیادی با اشاره به اختصاص دو هزار هکتار از اراضی فضای باز استان به تولید محصولاتی مانند گوجه و خیار افزود: انتقال این میزان تولید به ۲۰۰ هکتار گلخانه، موجب آزادسازی یک هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی آزاد می‌شود که می‌توان آن را به تولید کالا‌های اساسی مانند گندم، جو، حبوبات، کلزا، چغندرقند و سیب‌زمینی اختصاص داد.

به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، سطح زیر کشت گلخانه‌های استان از ۱۰۲ هکتار در ابتدای امسال، به ۱۱۲ هکتار در ۶ ماه افزایش یافته که این روند همچنان ادامه دارد.