به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، ۸ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم و ۴ شهر دیگر از جمله آبادان و خرمشهر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت.

براساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز، پنجشنبه ۲۹ آبان، هویزه با ۱۹۱، کارون ۱۶۴، اهواز ۱۶۲، شوشتر ۱۶۰، بهبهان ۱۵۷، آغاجاری ۱۵۴، ماهشهر ۱۵۳، دشت آزادگان ۱۵۲ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه قرار دارد.

خرمشهر با ۱۰۹، اندیکا ۱۰۸، آبادان ۱۰۲، دزفول ۱۰۱ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت و امیدیه، اندیمشک، ایذه، باغملک، رامهرمز، شادگان، شوش، لالی، مسجدسلیمان، ملاثانی، هفتکل و هندیجان، شهر‌های با وضعیت قابل قبول هستند.