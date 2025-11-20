آغاز مرحله جدید طرح جاده قزوین-الموت-تنکابن
مرحله جدید طرح جاده قروین-الموت-تنکابن از بهمن امسال آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل، به همراه سیدشمس الدین حسینی نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباسآباد در مجلس شورای اسلامی از جاده الموت به تنکابن و رینگ شهری نشتارود بازدید کردند.
هوشنگ بازوند، در جریان این بازدید، با اشاره به اهمیت ملی طرح جاده قزوین ـ الموت ـ تنکابن گفت: این مسیر یکی از طرحهای راهبردی کشور است که تکمیل آن میتواند نقش مهمی در کاهش بار ترافیکی محورهای شمالی ایفا کند.
او افزود: دو قطعه اصلی این طرح شامل قطعه پنج و شش در مازندران قرار دارد که در حال اجرا است. معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: انتخاب پیماتکار و عملیات اجرایی قطعه شش به طول ۱۱ کیلومتر تا بهمن امسال آغاز خواهد شد.
بازوند همچنین درباره کنارگذرهای نشتارود و عباسآباد توضیح داد: با هماهنگی میان نماینده مردم و سازمان برنامه و بودجه، این طرحها با مشارکت شهرداریها اجرا خواهند شد تا نگرانیهای مردم در زمینه ترافیک شهری برطرف شود.