تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

تقویم روز و اوقات شرعی سی ام آبان به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز جمعه سی ام آبان ۱۴۰۴، سی ام جمادی الاول ۱۴۴۷ و بیست و یکم نوامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۳ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۱۸ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۳۶ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۲ دقیقه است.

اذان صبح فردا شنبه یکم آذر ساعت ۵ و ۲۶ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۶ و ۴۸ دقیقه ثبت شده است.