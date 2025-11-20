پخش زنده
با هدف بزرگداشت شهدای گمنام مراسم معنوی و باشکوهی شب گذشته در مسجد جامع سلماس برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم معنوی و باشکوهی شب گذشته در مسجد جامع سلماس به مناسبت بزرگداشت شهدای گمنام برگزار شد.
در این آیین، مردم مومن و شهیدپرور سلماس با حضور پرشور خود، بار دیگر با آرمانهای والای شهدا تجدید پیمان کردند.
پیکر مطهر یکی از شهدای گمنام در این مراسم به مسجد جامع سلماس منتقل شده و فضای این مکان مقدس را عطرآگین کرد. مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغاز شد و پس از آن سخنرانی برخی از مسئولین محلی و روحانیون درباره اهمیت حفظ یاد و خاطره شهدا و پیروی از ارزشهای انقلاب اسلامی برگزار شد.
حضور جوانان و خانوادههای شهدا در این آیین، فضای معنوی خاصی به این مراسم بخشید و آن را به یادمانی با شکوه از ایثارگری و فداکاری شهیدان تبدیل کرد.
مردم در این مراسم با قرائت فاتحه و دعا، از خداوند متعال خواستند که شهدای عزیز کشورمان را در عالیترین درجات بهشت قرار دهد و راهشان را چراغ راهی برای آینده نسلهای جوان قرار دهند.
این مراسم با صلوات بر محمد و آل محمد و قرائت فاتحه به پایان رسید و حاضران با روحیهای مضاعف به خانههای خود بازگشتند، در حالی که یاد و خاطره شهدای گمنام همچنان در دلهای آنان زنده بود.