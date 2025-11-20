به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،آیین پایانی همایش بین‌المللی ملا عبدالله بهابادی یزدی پنج شنبه ۲۹ آبان در آستان مقدس شاهچراغ علیه السلام برگزار شد.

دبیر علمی همایش گفت: این رویداد علمی با هدف بازخوانی و احیای جایگاه تاریخی شیراز به‌عنوان مرکز پرورش حکیمان علوم عقلی و جایگاهی که از قرن هفتم تا یازدهم هجری در این زمینه داشته برپا شد.

عبدی پور با اشاره به ارائه بیش از ۷۵ مقاله علمی در این همایش به بعد بین المللی آن پرداخت و گفت: در این همایش مقالاتی از موسسه‌های پژوهشی بغداد، دانشگاه کوفه و آستان مقدس علویه از عراق و پژوهشگرانی از سوئیس، انگلیس، مراکش و تونس ارائه شد که نشان از شناخت جهانی نسبت به مکتب شیراز و شخصیتی همچون ملا عبدالله بهابادی دارد.

دبیر علمی کنگره، با اشاره به لزوم تقویت گفتمان شیعی در حوزه علوم عقلی، تأکید کرد: عتبات عالیات، علاوه بر کارکرد فرهنگی، باید پایگاه تبیین علمی معارف شیعه باشند و حکمای ما در گذشته در جامعه حضور مؤثر داشتند و این تجربه می‌تواند برای مسئولان امروز نیز الهام‌بخش باشد.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی علیهما السلام هم در این مراسم بر جایگاه علامه ملا عبداله بهابادی یزدی در علوم عقلی و مکتب شیراز تاکید کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین کلانتری با اشاره به ابعاد علمی و شخصیتی این عالم بزرگ قرن دهم هجری، گفت: همایش بزرگداشت شخصیت کم‌نظیر علامه ملا عبداله بهابادی فرصتی ارزشمند برای بازخوانی نقش ایشان در اعتلای علوم عقلی و استدلالی است.

تولیت حرم مطهر شاهچراغ در تبیین جایگاه علامه بهابادی ادامه داد: شهرت علامه ملا عبداله بهابادی در بین عالمان امروز بیش از هر چیز به دلیل تسلط ایشان بر علوم عقلی همچون منطق، فلسفه و کلام است، علوم عقلی علومی هستند که بر استدلال، استنتاج و دقت‌های علمی بنا شده‌اند و نقش مهمی در نظام معرفتی حوزه‌ها داشته‌اند.

او با اشاره به اثر ماندگار علامه گفت: کتاب «حاشیه بر تهذیب منطق تفتازانی» یکی از مهم‌ترین آثار منطقی جهان اسلام است که به دلیل پرداختن دقیق به نکات علمی، در حدود چهار تا پنج قرن به‌عنوان کتاب درسی اصلی حوزه‌های علمیه مطرح بوده و بسیاری از کتاب‌های مشابه را کنار زده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین کلانتری افزود:این عالم بزرگ علاوه بر منطق، در فقه و تفسیر نیز از چهره‌های ممتاز زمان خود بود و سال‌ها تولیت آستان مقدس حضرت امیرالمؤمنین (ع) در نجف را برعهده داشت؛ مسئولیتی که نشان‌دهنده جایگاه والای علمی و اخلاقی ایشان است.

وی با اشاره به نقش علامه بهابادی در مکتب فلسفی شیراز گفت: مهاجرت علامه از یزد به شیراز و تحصیل در محضر امیر غیاث‌الدین منصور دشتکی در مدرسه منصوریه، که یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های علوم عقلی کشور بود، موجب شد ایشان در زمره چهره‌های برجسته مکتب شیراز قرار گیرد، پس از آن نیز حضور وی در محضر ملا محمود شیرازی در اصفهان، در تکمیل این مسیر علمی نقش‌آفرین بود.

تولیت آستان احمدی و محمدی علیهما السلام در پایان خاطر نشان کرد توجه به میراث علمی بزرگانی از جمله علامه بهابادی می‌تواند به انسجام فکری، تعامل علمی و شکوفایی دوباره تمدن اسلامی کمک کند، مسیری که قرآن کریم نیز بر آن تأکید داشته و امروز بیش از همیشه نیازمند آن هستیم.