نشست وزیر اقتصاد با سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس
وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان سفر به آذربایجان شرقی در جمع سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس حضور یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، در نشست وزیر اقتصاد با سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی منطقه آزاد ارس سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس دیدگاهها و مطالبات خود را در زمینه مسائل مختلف اقتصادی از جمله حل مشکلات مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و سرمایهگذاری خارجی مطرح کردند.
رفع موانع صادراتی و حمایت نظام بانکی و ارائه تسهیلات از جمله مواردی بود که فعالین اقتصادی منطقه آزاد ارس در این نشست بر آن تاکید داشتند.
گفتنی است در ابتدای این نشست مقدم زاده مدیر عامل منطقه آزاد ارس گزارشی از عملکرد این منطقه ارائه کرد و در ادامه به برنامههای آینده و توسعه آن اشاره کرد.
در ادامه این نشست و پس از بیان نظرات و مطالبات فعالین اقتصادی منطقه آزاد ارس استاندار آذربایجان شرقی نیز در سخنانی کوتاه بر اهمیت و جایگاه مناطق آزاد به ویژه منطقه آزاد ارس تاکید کرد.
در ادامه این سفر یک روزه و با پایان این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی و هیات همراه عازم بازدید از پروژهها و طرحهای اقتصادی این منطقه میشوند.
بازدید از گلخانه، افتتاح شریان کریدور شهدای اقتدار (جاده اوراسیا)، بهره برداری از کارخانه فولاد و بهره برداری از پالایشگاه در منطقه ارس از دیگر برنامههای سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی و هیات همراه به استان آذربایجان شرقی است.
گفتنی است این سفر یک گام عملی دیگر در راستای تشکیل ستاد توسعه منطقهای در این استان است. پیش از این در راستای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه و دستیابی به رشد ۸ درصدی در سطح استانها با تمرکز بر تولید و سرمایهگذاری، وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل ستادهای توسعه منطقهای خبر داده و آن را گامی کلیدی برای شناسایی سریع چالشهای اقتصادی هر منطقه، طراحی پروژههای توسعهای، تامین مالی، رفع موانع و کسب مجوزهای لازم دانست.
این ستادها، با تفویض حداکثری اختیارات به مدیران استانی، هر منطقه را متولی پیگیری موضوعات ملی خاص مانند مولدسازی داراییها یا توسعه مناطق آزاد با رویکرد صادراتمحور قرار میدهند و با همکاری نزدیک با نمایندگان مجلس و بخش خصوصی موانع محلی را به سطوح تصمیمگیری بالاتر ارجاع میدهند.