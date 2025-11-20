هاشمیه متقیان و زینب مرادی نقره در پرتاب نیزه مسابقات پارادوومیدانی بازی‌های همبستگی اسلامی به ترتیب صاحب نشان‌های طلا و نقره شدند.



به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات پرتاب نیزه F۵۵-۵۶ (پارادوومیدانی) امروز در شهر ریاض برگزار شد و هاشمیه متقیان و زینب مرادی با حریفانی از بحرین، ازبکستان و نیجریه به رقابت پرداختند.

متقیان در پرتاب نخست عدد ٢١/٩٨ متر و در نوبت دوم ٢٢/۴۵ به ثبت رساند. پرتاب سوم او خطا بود ودر پرتاب چهارم ٢١/٩٠ ثبت شد. ٢١/٠٧ متر پرتاب پنجم متقیان بود و در پرتاب ششم عدد ٢٢/٢٣ متر برای او به ثبت رسید.

زینب مرادی نیز در مرتبه نخست نیزه را ٢١/۶٧ متر پرتاب کرد. پرتاب دوم او ٢١/۴٠ و پرتاب سوم ٢١/٩٨ بود. در پرتاب چهارم مرادی عدد ٢١:۴۵ ثبت شد. پرتاب پنجم و ششم هم خطا بود.

بدین ترتیب هاشمیه متقیان با بهترین عملکرد که ۲۲.۴۵ متر بود، به مقام نخست دست یافت و صاحب مدال طلا شد.

زینب مرادی هم با بهترین رکوردش که ۲۱.۹۸ متر بود، صاحب مدال نقره و عنوان نایب قهرمانی شد.

هاشمیه متقیان سابقه کسب نشلن طلا در پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو را دارد و سال گذشته در پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس نیز در رده پنجم ایستاد.

همچنین زینب مرادی که در مهر ماه و در جریان مسابقات پارادوومیدانی قهرمانی جهان به مدال برنز دست یافته بود.