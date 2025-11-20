نماینده ولی فقیه در کردستان گفت: یکی از الزامات تمامی اقشار بسیج، ارتقای بینش سیاسی برای پاسخگویی به شبهه‌های نسل جوان و نوجوان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی در نهمین جلسه شورای اداری کردستان با محوریت برنامه‌های هفته بسیج اظهار کرد: ارتقای معنوی جامعه، موتور محرکه زندگی است که مکتب بسیج به آن آراسته شره و در عمل نیز سرلوحه کار خود قرار داده است.

وی ادامه داد: ارتقای علمی و آگاهی بسیج از الزماتی است که رهبر معظم انقلاب هم بر آن تاکید دارند.

استاندار کردستان هم گفت: امروز بسیج در حوزه محرومیت زدایی و سازندگی فعال بوده که ماموریت ارزشمندی است و شاهد خدمات آنان در دورترین نقاط کشور و استان هستیم.

آرش لهونی اظهار کرد: بسیج یادگار امام راحل و تقویت و حفظ آن مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است.

وی با بیان اینکه در شروع جنگ تحمیلی براساس تحلیل‌های نظامی، انسجام و امکانات لازم وجود نداشت، افزود: آن چیزی که باعث پیروزی کشورمان در برابر رژیم بعث شد، روحیه ایثار جوانان و مردم و بسیج مردمی بود که به مرور زمان منسجم‌تر شد.

استاندار کردستان به بحث برگزاری کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان در سال آینده اشاره داشت و گفت: توقع داریم همه مدیران و مجموعه شورای اداری و فرمانداران در راستای برگزاری هر چه بهتر این کنگره، همکاری لازم را داشته باشند تا مراسمی در شان مردم و شهدای استان برگزار شود.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان هم گفت: همزمان با هفته بسیج، هزار و ۳۴۰ برنامه با ۵۰ عنوان در این هفته در استان اجرایی می‌شود.

سردار جمشید رضایی افزود: افتتاح طرح‌های محرومیت‌زدایی، جلسات تبیینی دستاورد‌های بسیج، رقابت‌های ورزشی، همایش بانوان فاطمی و تشییع شهدای گمنام از جمله برنامه‌های شاخص است.

وی به برگزاری کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان در سال آینده هم اشاره کرد و گفت: که اولین اجلاسیه این کنگره در قالب شهدای زن اهل سنت برگزار شد.

امام جمعه سنندج نیز اظهار کرد: هر افتخار و پیروزی بزرگی که نصیب ملت ایران شده، ریشه در اتحاد و همدلی اقشار مردم و مسوولان دارد.

ماموستا فایق رستمی ادامه داد: در تهاجم نظامی، تحریم اقتصادی، بحران‌ها و به ویژه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه این اتحاد و وحدت بود که باعث شد ملت ایران پیروز و سربلند باشد.

وی در ادامه بر لزوم توجه دولت به بهبود معیشت مردم تاکید کرد و گفت: مهمترین رکن خدمت، ایجاد رفاه و آسایش برای مردم است.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی هم در این جلسه با قدردانی از استقبال باشکوه مردم سنندج از پیکر مطهر شهدای گمنام گفت: عمل به منش شهدا و الگو قرار دادن این عزیزان در رفتار و کردار، مهمترین چراغ هدایت جامعه است.

مرادی با اشاره به برگزاری اولین کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان، گفت: مجمع نمایندگان استان تمام توان خود را بکار گرفته تا این کنگره ملی با شکوه هر چه تمام‌تر برگزار شود.