با حضورمعاونان وزیر آموزش و پرورش در شهرستان خوی تصمیمات اساسی برای توسعه عدالت آموزشی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تجهیز مدارس اتخاذ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در جریان سفر معاونان وزیر آموزش و پرورش به شهرستان خوی و بازدید میدانی از طرح‌های عمرانی، مجموعه‌ای از تصمیمات اساسی برای توسعه عدالت آموزشی، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و تجهیز مدارس اتخاذ شد. حمیدرضا خان محمدی معاون وزیر و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به جایگاه ویژه خوی در برنامه‌های دولت چهاردهم اعلام کرد که اولویت اصلی وزارتخانه، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام آموزشی است و سفر به خوی با هدف بررسی دقیق وضعیت موجود و برنامه‌ریزی برای تسریع عملیات اجرایی انجام شده است.

خان محمدی با تأکید بر اینکه ظرفیت مشارکت مردمی در خوی یک فرصت مهم برای گسترش فضا‌های آموزشی به شمار می‌رود گفت که نشست‌های مشترکی با خیرین و خویی‌های مقیم تهران برای تقویت روند مدرسه‌سازی برنامه‌ریزی شده است. او افزود با مصوبات این سفر، دویست و چهل میلیارد تومان برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام شهرستان تخصیص یافته که سهم سازمان نوسازی صد میلیارد تومان، سهم اعتبارات پیگیری شده توسط نماینده مردم صد میلیارد تومان و چهل میلیارد تومان نیز از محل مولدسازی دارایی‌ها تأمین می‌شود. همچنین اجرای یک طرح مشارکتی جدید در مجموعه مسکن ملی با تأمین نیمی از منابع توسط اداره کل راه و شهرسازی و نیمی دیگر توسط سازمان نوسازی نهایی شد.

معاون وزیر اعلام کرد که با توجه به نیاز گسترده مدارس خوی به تجهیزات آموزشی، مقرر شده هفتاد و پنج درصد تجهیزات مورد نیاز از سوی سازمان نوسازی تأمین شود. او همچنین از اجرای طرح‌های ورزشی شامل احداث شش زمین چمن مصنوعی فوتبال و چهار زمین تایل کورت در مدارس خبر داد و گفت که ساخت پنج مدرسه دو تا سه کلاسه در مناطق محروم و مرزی با مشارکت مجمع خیرین مدرسه‌ساز در دستور کار قرار گرفته است. خان محمدی هدف اصلی این تصمیمات را ایجاد فرصت برابر آموزشی و تقویت زیرساخت مدارس عنوان کرد و افزود سازمان نوسازی روند اجرای طرح‌ها را تا تکمیل کامل پیگیری خواهد کرد.

دکتر عادل نجف‌زاده نماینده مردم شهرستان‌های خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نیاز جدی خوی به فضا‌های استاندارد آموزشی اعلام کرد که بخش مهمی از کمبود‌های شهرستان با مصوبات این سفر در مسیر رفع قرار گرفته است و پیگیری جذب اعتبارات ملی و همکاری با وزارت آموزش و پرورش با قوت ادامه خواهد یافت.

غلام حسین آزاد فرماندار خوی نیز توسعه عدالت آموزشی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را از اولویت‌های مدیریت شهرستان دانست و گفت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، همراهی نماینده مردم و حمایت معاونان وزیر روند اجرای طرح‌های آموزشی را شتاب خواهد داد.

علی اکبر سمیعی مدیر آموزش و پرورش خوی نیز با تشریح نیاز‌های آموزشی شهرستان اعلام کرد که تأمین هفتاد و پنج درصد تجهیزات مورد نیاز گامی مهم برای ارتقای کیفیت مدارس است و اجرای طرح‌های ورزشی، امکان بهره‌مندی دانش‌آموزان از فضا‌های مناسب تربیت بدنی را افزایش می‌دهد.

با مصوبات این سفر، مجموعه‌ای از طرح‌های مهم آموزشی از مسیر رکود خارج شده و بر اساس برنامه‌ریزی مسئولان، روند تکمیل آنها با نظارت مستمر و همکاری مشترک دستگاه‌ها دنبال خواهد شد.