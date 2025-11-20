جمعی ازمردم و مسئولان سلماس ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا با آرمان‌های شهیدان تجدید پیمان کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ صبح امروز، مزار شهدا در شهرستان سلماس با حضور مردم و مسئولان عطرآگین شد.

این مراسم معنوی که در ساعات ابتدایی صبح برگزار شد، فرصتی بود برای تجدید پیمان با آرمان‌های شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره آنان.

در این آیین، مردم با حضور پرشور خود، به قرائت فاتحه و نثار گل بر مزار شهدای عزیز پرداختند.

مسئولان محلی نیز در سخنانی بر اهمیت پیروی از راه شهیدان و ادامه حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.