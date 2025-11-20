پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل، با بیان اینکه تاکنون ۵۶ تفاهمنامه داخلی و خارجی نهایی شده است، گفت: ۹۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری ارزش این تعداد تفاهمنامه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل ، بهروز خلیلیدر نشست هماهنگی برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان و نمایشگاه اردبیل اکسپو ۲۰۲۵، اظهار کرد: ۳۰۴ طرح با ظرفیت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی در همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان اردبیل ارائه میشود.
وی افزود: بیش از ۹۰ میهمان خارجی در سطح سفرا، رایزنان اقتصادی و هلدینگها برای حضور در این همایش اعلام آمادگی کردهاند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با بیان اینکه تاکنون ۵۶ تفاهمنامه داخلی و خارجی نهایی شده است، تصریح کرد: ۹۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری ارزش این تعداد تفاهمنامه است.
خلیلی شیوههای نوین تأمین مالی، توسعه خدمات نوین شهری، محیط زیست، افزایش مشارکتهای مردمی، توریسم درمانی و اقتصاد دانشبنیان و هوش مصنوعی را از محورهای مهم این همایش عنوان کرد.
وی هدف از برگزاری همایش بینالمللی سرمایهگذاری و نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۵ را جذب سرمایهگذار و تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی استان اردبیل بر اساس شاخصهای برنامه هفتم توسعه برشمرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با درخواست از رسانهها و فعالان شبکههای اجتماعی برای آمادهسازی فضای رسانهای استان برای برگزاری هر چه بهتر این همایش گفت: صدا و سیما با تولید محتواهای کیفی در سطح محلی، ملی و بینالمللی برای ترغیب حضور سرمایهگذاران تلاش کند.