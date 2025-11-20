خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «مراد یگانه» فرماندار دهلران اظهار داشت: در مسیر دهلران به مهران تعریض پل‌ها، شن‌ریزی، لایه‌گذاری و آسفالت هفت کیلومتر از دهلران تا پل میمه با هزینه ۱۰۰ میلیارد تومان و با پیشرفت بیش از ۷۵ درصد در حال اجراست. به گزارش؛ «مراد یگانه» فرماندار دهلران اظهار داشت: در مسیر دهلران به مهران تعریض پل‌ها، شن‌ریزی، لایه‌گذاری و آسفالت هفت کیلومتر از دهلران تا پل میمه با هزینه ۱۰۰ میلیارد تومان و با پیشرفت بیش از ۷۵ درصد در حال اجراست.

وی افزود: مسیر جایگزین بیشه‌دراز به طول چهار کیلومتر و با پیشرفت بیش از ۵۰ درصد نیز با هزینه ۵۶ میلیارد تومان در دست اجراست.

فرماندار دهلران یادآور شد: برای این طرح که شامل پل‌سازی، حفاری کوه، خاک‌برداری، لایه‌گذاری و آسفالت است اعتباری بیش از ۲۵ میلیارد تومان هزینه می‌شود و در مرحله قیرپاشی قرار دارد.

یگانه همچنین از تعریض پل‌های مسیر دهلران به مهران از سه‌راهی کاور تا زعفرانیه خبر داد و گفت: این طرح ۲۵ کیلومتر طول دارد و تعریض ۱۴۰ پل در این مسیر با پیشرفت ۲۰ درصد در حال انجام است.

وی ادامه داد: برای این طرح نیز ۹۰ میلیارد تومان هزینه خواهد شد و با اجرای کامل آن شاهد رفع نقاط پرخطر و افزایش سرعت رفت و آمد در مسیر خواهیم بود.

فرماندار ویژه دهلران با اشاره به بهسازی راه‌های فرعی سه روستای بخش مرکزی این شهرستان مطرح کرد: این طرح‌ها با بودجه استانی و ملی اجرا می‌شود و افزون بر اینها، اداره کل راه و شهرسازی ایلام نیز چند طرح دیگر از جمله طرح نصریان را در دست اجرا دارد.

دهلران شهرستانی مرزی و گرمسیری در ۲۲۰ کیلومتری مرکز استان ایلام قرار دارد.