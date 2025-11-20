پخش زنده
مسابقات اسکیت آذربایجان غربی به مناسبت گرامیداشت شهدای استان با حضور ورزشکاران این رشته در سالن شهید چمران خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در این دوره از رقابتها ده تیم و هشتاد و نه ورزشکار در بخش انفرادی به میدان رفتند و طی چند مرحله رقابت سرعت و مهارت، نفرات برتر در ردههای مختلف سنی معرفی شدند. رقابتها در فضایی داوریشده و طبق قوانین فدراسیون برگزار شد و خانوادهها و ورزشدوستان نیز در سالن شاهد این مسابقات بودند.
اسکیتسواران شهرستان خوی با نمایش توانمندی فنی و آمادگی بدنی بالا موفق شدند پنج نشان طلا، شش نشان نقره و چهار نشان برنز را در مجموع ردهها به دست آورند و جایگاه شهرستان خوی را در جدول امتیازات این دوره تثبیت کنند.
در پایان مسابقات و طی آیین اختتامیه، نشانها و حکمهای قهرمانی توسط مسئولان شهرستان و هیأت اسکیت استان به نفرات برتر اهدا شد و از مربیان و ورزشکاران برگزیده تقدیر به عمل آمد.