روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش از پذیرش سه پرواز برگشتی به دبی در فرودگاه کیش و ارائه خدمات پشتیبانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، فرودگاه بین المللی جزیره کیش امروز به دلیل شرایط جوی نامناسب و دید کم فرودگاه دبی با داشتن زیرساخت‌های پیشرفته ناوبری و کمک ناوبری و سطوح پروازی بی نقص نسبت به پشتیبانی کامل از فرودگاه دبی اقدام کرد و پذیرای پرواز‌های برگشتی امارات بود.

این سه پرواز از مسیر‌های بلاروس، استانبول و روسیه عازم دبی بودند که با توجه به شرایط نامناسب دید فرودگاه دبی در فرودگاه کیش به زمین نشستند.

پرواز‌های برگشتی از دبی پس از دریافت خدمات لجستیکی در فرودگاه کیش شامل سوخت، خدمات زمینی و هندلینگ، با بهتر شدن شرایط دید فرودگاه دبی، جزیره کیش را به سمت امارات ترک کردند.