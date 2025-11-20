روند حمایت از کسب‌ و کار‌های خرد و نظارت بر بازار کار در تربت حیدریه رو به رشد و افزایش است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون استاندار و فرماندار ویژه تربت‌ حیدریه گفت: در هشت‌ماهه نخست امسال افزایش قابل توجه اعتبارات حوزه اشتغال و بهبود شاخص‌های نظارتی و کارگری را در این شهرستان داشتیم.

مجتبی شجاعی با اشاره به اهمیت تقویت مشاغل خانگی در ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار افزود: اعتبارات این حوزه که سال گذشته پنچ میلیارد و 300 میلیون تومان بود، امسال با رشد ۹۸ درصدی به بیش از ۱۰ میلیارد تومان رسیده است؛ رشدی که به گفته او، نقش مهمی در توانمندسازی اقتصادی خانواده‌ها و حمایت از طرح‌های خرد دارد.

وی ادامه داد: تعهد امسال ۲۴۹۹ نفر بوده که از زمان ابلاغ آن در شهریورماه، تاکنون ۱۱۰۶ نفر محقق شده است و تحقق بیش از ۴۴ درصد تعهد اشتغال در ظرف چند ماه را نشانه تلاش دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های تولیدی و بانک‌های عامل دانست.

شجاعی با ارائه گزارشی از وضعیت نظارت بر واحد‌های صنفی و کارگاهی نیز گفت: در هشت‌ماهه نخست امسال ۵۲۵ مورد بازرسی انجام شده که نسبت به ۵۰۱ مورد سال گذشته افزایش یافته است. به گفته او، استمرار این روند نظارتی تأثیر مستقیم بر افزایش کیفیت خدمات، رعایت حقوق کارگری و ارتقای محیط کسب‌ و کار دارد.

وی در ادامه به وضعیت پرونده‌های مطرح‌شده در هیات تشخیص روابط کار اشاره کرد و افزود: در هشت ماه ابتدایی سال، ۳۲۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفته که ۶۰ پرونده منجر به سازش شده است. این در حالی است که سال گذشته ۳۵۰ پرونده در این هیات مطرح بود و ۴۵ مورد از آنها با سازش طرفین همراه شد این روند را نتیجه بهبود تعاملات کارگر و کارفرما و افزایش نقش میانجی‌گری ادارات مرتبط دانست.

شجاعی ضمن قدردانی از عملکرد اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شبکه بانکی شهرستان تأکید کرد: بخش قابل توجهی از تحقق اهداف اشتغال‌زایی و افزایش تسهیلات پرداختی، مرهون هماهنگی و تلاش این مجموعه‌هاست که نقش مؤثری در پویایی اقتصاد محلی داشته‌اند.