ایمن سازی محورهای ارتباطی رامسر
ایمن سازی محورهای ارتباطی رامسر با هدف افزایش ضریب ایمنی در قالب لکه گیری و روکش آسفالت، ساماندهی تقاطعها و نصب انواع علائم و چراغ چشمک زن و خط کشی آغاز شده است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ رئیس راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان رامسر گفت: روکش آسفالت در محور جواهر ده به طول ۳ کیلومتر، آسفالت منطقه لیماک در محور دالخانی، زیرسازی آسفالت محورهای روستایی لتر نسا و مهرمیجه، خط کشی محور جنت رودبار، خط کشی محور جواهرده بطول ۱۰ کیلومتر، خط کشی محور اصلی رامسر – چابکسر، رنگ آمیزی و آشکار سازی ۶ سرعتکاه، نصب و ترمیم علائم و تابلوهای ایمنی، رفع نقاط مستعد حادثه با نصب چراغهای چشمک زن در بریدگیهای رفیوژ میانی و کناری راه اصلی تنها بخشی از اقدامات و فعالیتهای ایمنی این اداره در سطح محورهای ارتباطی رامسر است.
محمد گلیج گفت: یکی از اهداف راهداری و حمل و نقل جادهای ایمن سازی محورها جهت تامین سلامت کاربران جادهای است.
او ادامه داد: بهسازی و آسفالت محور اشکور به طول ۱۰ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان، روکش آسفالت محور جنت رودبار بطول ۴ کیلومتر، محور چورته به گلین به طول یک کیلومتر در دست اقدام و اجرا است.
گلیج گفت: راههای ارتباطی شهرستان به دلیل حضور انبوه گردشگران و نزدیکی به پایتخت و برخورداری از مواهب طبیعی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و از راههای بسیار پرترافیک محسوب میشود.
رئیس راهداری و حمل و نقل جادهای شهرستان رامسر افزود: این اداره اقدامات کم هزینه و زود بازده مانند آموزش کاربران جادهای، جدا سازی خطوط رفت و برگشت در محورهای فرعی پر تصادف، برخورد با دستفروشان مستقر با همکاری پلیس راه، جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز در حریم راهها، احداث روشنایی، شانه سازی محور، ایمن سازی و آشکار سازی بریدگیها، روکش آسفالت، نصب علائم وخط کشی را در دست اقدام دارد.
او از آشکارسازی نقاط پرحادثه به عنوان یکی از روشهای کاهش ترافیک و سوانح رانندگی و افزایش ایمنی تردد یاد کرد و افزود: با توجه به شناسایی نقاط پرحادثه محورهای پرترافیک به ویژه نقاط کوهستانی از سنوات گذشته اقدامات مؤثری درخصوص رفع این نقاط صورت گرفته که امید است کماکان این مهم ادامه داشته باشد.