به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمال شیبه اظهار داشت: با توجه به اینکه منطقه موری بخش چلو شهرستان اندیکا جزو مناطق سردسیر و دارای سرمای سوزناکی است، به اهالی این روستا‌ها وسایل گرمایشی مانند بخاری، پتو، فرش و همچنین یخچال و به دانش آموزان آنها نیز لباس گرم و لوازم التحریر اهداء خواهد شد.

وی افزود: از آنجایی که منازل اینجا همه قدیمی و از جنس سنگ وچوب هستندو در برابر بلایای طبیعی خطر آفرین می‌باشند رر صورت داشتن طرح هادی برای احداث مسکن، حمام و سرویس بهداشتی آنها اقدام خواهید کرد تا سرپناهی مطمعن وایمن داشته باشند.

شیبه بیان کرد: از دیگر مشکلات روستا‌های موری نداشتن شغل و درآمد پایدار است که باتوجه به ظرفیت منطقه در بحث کشاورزی، دامداری، زنبورداری و گردشگری تسهیلات کم بهره جهت خوداشتغالی نیز در نظر خواهیم گرفت.

مدیر کل کمیته امداد خوزستان اضافه کرد: به منظور رفاه حال مددجویان زیر پوشش این نهاد حمایتی در بخش چلو باتوجه به جمعیت بالای آنها و بُعد مسافت تا مرکز شهرستان جهت سهولت در انجام امورات آنها چند نیرو را در مرکز این بخش مستقر خواهیم کرد تا مردم دچار زحمات رفت و آمد به کمیته امداد مرکز شهرستان نشوند.