ضابطان قضایی بسیج ؛ حافظان قانون و حقوق شهروندی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب در اجتماع ضابطان قضایی بسیج شهرستان تکاب که بمناسبت هفته بسیج ترتیب یافته بود گفت: ضابطان قضایی حافظان قانون و حقوق شهروندی هستند.

سرهنگ کرامتی افزود: ضابطین قضایی بسیج با حفظ حرمت مردم و رعایت حقوق شهروندی حافظ قانون در جامعه باشند.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تکاب نیز در اجتماع ضابطین قضایی بسیج شهرستان گفت: بسیجیان ضابط قضایی ضمن مراعات مقررات بازوان قضایی در شهرستان هستند.

حضرتی افزود: طبق قانون آئین دادرسی کیفری اقدامات ضابطین قضایی بسیج براساس دستور قضایی و مطابق قانون است و این مهم همواره مورد توجه بسیجیان بوده است.

وی گفت: در برخورد‌های ضابطین بسیج ملاک رعایت حقوق شهروندی، حفظ شأن و منزلت مردم و رعایت قانون است که بسیجیان ضابط قضایی شهرستان همواره مورد توجه قرار داده‌اند.