

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، النا معدنی پور دختر نوجوان موتورسوار در رشته موتورکراس چهارشنبه در پیست موتورکراس مجموعه ورزشی آزادی تهران پس از سقوط از روی موتورسیکلت به علت ضربه مغزی به بیمارستان منتقل شد و هم اکنون در بیمارستان بستری است.

میلاد مقیمی زاده مدیر روابط عمومی و سخنگوی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی درباره چگونگی و علت این سانحه گفت: متاسفانه در هنگام تمرین این دختر موتورسوار دچار سانحه و ضربه مغزی شد و بلافاصله نیرو‌های امدادی حاضر در پیست به کمک وی آمدند و مصدوم با آمبولانس تیپ A که در پیست حاضر بود به بیمارستان اعزام شد.

وی ادامه داد: فدراسیون با تمام توان پیگیر درمان ورزشکار سانحه دیده است و خوشبختانه پزشکان اطلاع دادند روند درمانی وی مثبت می‌باشد و وضعیت عمومی او نسبت به شب گذشته بهتر شده است.