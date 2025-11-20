به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ پویش فاطمی (س) ویژه آزادی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد آذربایجان غربی با حضور رئیس کل دادگستری استان، دادستان مرکز استان، استاندار، مسئولان و جمعی از خیرین نیک سیرت در محل حسینیه زندان مرکزی ارومیه برگزار شد.

دکتر ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در این آیین با تسلیت ایام شهادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: هر کار نیک و خیری که منجر به آزادی افراد نیازمند و گرفتار در بند شده با دستان مردم خیر و نیک اندیش استان صورت گرفته که شما به نمایندگی از آنها در این جمع حضور یافته آید.

عتباتی ادامه داد: امسال ۳۵ جشن گلریزان در استان برگزار شده که خیرین عزیز ۵۳ میلیارد تومان به ستاد دیه کمک کرده‌اند که از محل این کمک ها، گذشت شکات و قبولی درخواست‌های اعسار و تفسیط محکوم به توسط همکاران قضایی تا به امروز ۷۸۱ زندانی مالی و جرایم غیرعمد از زندان آزاد و به جمع خانواده‌های خود برگشته‌اند.

رئیس کل دادگستری استان ادامه داد: در حال حاضر ۹۹۸ محکوم مالی و جرایم غیرعمد که اکثراً سرپرست خانواده هستند و بزهکار نیستند و تنها به دلیل مشکلات بازار، معیشتی و بدهکاری کارشان به زندان کشیده و اکنون چشمشان به دستان سخاوتمند خیرین مهربانی، چون شماست تا از بند زندان رهایی یابند و به کانون گرم خانواده خود برگردند.

مقام ارشد قضایی استان افزود: دستگاه قضایی و مجموعه زندان‌های استان نیز با لحاظ همه ظرفیت‌ها و کمک ائمه جمعه و جماعت، روحانیون اهل تشییع و تسنن، شورا‌های حل اختلاف، ریش سفیدان، متنفذین که همواره پای کار هستند و برای حل و فصل دعاوی مردم با صلح و سازش تلاش می‌کنند.

عتباتی با اشاره به اینکه اصل اصلاح و تربیت، مولد سازی و شخصیت دادن به بزهکار است گفت: در حال حاضر بیش از ۳ هزار نفر از مددجویان زندان‌های استان در کارگاه‌های داخل و خارج از زندان مشغول به کار هستند که ۲ هزار نفر از این افراد با بزرگواری شما فعالین اقتصادی در بخش خصوصی و واحد‌های تولیدی خارج از زندان در حال فعالیت هستند.

عتباتی در پایان گفت: یقیناً امروز بسیاری از زندانیان مالی و جرایم غیر عمد با دستان پر مهر شما آزاد و کنار خانواده خود خواهند بود و شما نیز آثار و برکات این احسان مومنانه را در زندگی خود شاهد خواهید بود.

استاندار آذربایجان غربی نیز در این آیین گفت: امروز تنها برای یک جشن گلریزان دور هم جمع نشده‌ایم بلکه برای یک کار خیر آن هم کمک به همنوعانی که بزهکار نیستند، بلکه بدهکار هستند گرد هم آمدیم.

رحمانی ادامه داد: اینکه مردم شریف استان آذربایجان غربی نسبت به همنوع خود بی تفاوت نیستند مایه مباهات است و امید است با کمک‌هایی که امروز جمع آوری می‌گردد شاهد اتفاقات خوب برای زندانیان مالی و جرایم غیر عمد باشیم.

در ابتدای این آیین فتحی مدیر کل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی استان نیز ضمن خوشامدگویی و تقدیر از حضور خیرین نیک سرشت در این مراسم معنوی گزارشی از کمک‌های مردمی به ستاد دیه و آزادی مددجویان از محل این کمک‌ها ارائه نمود.

در این پویش خیرین به عشق حضرت فاطمه زهرا (س) بیش از ۴۰۰ میلیارد ریال برای آزادی محکومین مالی و جرایم غیر عمد به ستاد دیه کمک کردند که از محل این کمک ها، گذشت شکات و صدور احکام اعسار در چند روز آینده بیش از ۵۰۰ نفر از محکومان مالی و جرایم غیرعمد از زندان آزاد خواهند شد.