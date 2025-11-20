پخش زنده
امروز: -
شمال خلیج فارس تا اوایل وقت فردا مواج است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی تا اواسط هفته آینده جوی پایدار بر روی استان خواهیم داشت و پدیده غالب در این ایام غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی استان خواهد بود.
همچنین تا فردا جمعه وقوع پدیده مه یا مه رقیق بویژه در جادههای مواصلاتی و مناطق جنوبی، مرکزی و شمالی و وزش بادهای متوسط در مناطق ساحلی و جنوبی و مرکزی استان مورد انتظار است.
شمال خلیج فارس تا اوایل وقت فردا مواج است. طی فردا روند کاهش ۱ تا ۳ درجهای دما در سطح استان وجود دارد.
در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۹.۵ و ایذه با دمای ۱.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و سردترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۲۷.۳ و کمینه دمای ۱۱.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.