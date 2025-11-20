در چارچوب بزرگترین پرونده فساد در فوتبال ترکیه، پس از داوران نوبت به بازیکنان رسید و ۱۰۲۴ فوتبالیست به اتهام شرط بندی به کمیته انظباطی معرفی شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ فوتبال ترکیه با یک بحران تمام‌عیار و دومینووار مواجه شده است؛ فدراسیون فوتبال (TFF) در اقدامی انضباطی، ۱۰۲۴ بازیکن را به اتهام مشارکت در شرط‌بندی غیرقانونی به کمیته انضباطی (PFDK) ارجاع داد.

همزمان، در یک پرونده قضایی موازی، دادستانی ۸ نفر از جمله «مورات اوزکایا»، رئیس باشگاه ایوپسپور، را به اتهام سنگین‌تر یعنی «دستکاری در نتایج مسابقات» (تبانی) بازداشت کرد.

این بحران منجر به تعویق دو هفته‌ای مسابقات لیگ‌های ۲ و ۳ شده است.

در بُعد انضباطی، فدراسیون فوتبال ترکیه (TFF) لیست بلندبالایی شامل ۱۰۲۴ بازیکن از لیگ‌های مختلف را به دلیل نقض مقررات و «مشارکت در شرط‌بندی» به کمیته انضباطی حرفه‌ای (PFDK) ارجاع داد.

۱۰۴ بازیکن از این فهرست، متعلق به باشگاه‌های «سوپرلیگ» و «لیگ یک» (دو سطح اول فوتبال ترکیه) هستند.

بر اساس بیانیه TFF، از ۱۸ باشگاه حاضر در سوپرلیگ، تنها ۴ باشگاه هیچ بازیکنی در این فهرست ندارند: فنرباغچه، باشاک‌شهیر، گنچلربیرلیگی و کوجااِلی‌اسپور.