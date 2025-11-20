آمار رسمی ابتلا به آسم در کشور ۸ تا ۱۰ درصد است، اما در خوزستان شیوع بیماری به ۱۶ تا ۱۷ درصد می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دومین کنگره بیماری آسم با محور بررسی چالش‌ها و راهکار‌های درمان آسم و بیماری‌های شغلی به میزبانی آبادان آغاز شده است.

دکتر محمدرضا زاهری دبیر علمی کنگره با اشاره به شیوع بالای بیماری‌های ریوی شغلی در خوزستان به‌دلیل فعالیت صنایع پتروشیمی و پالایشگاهی گفت:آمار رسمی ابتلا به آسم در کشور ۸ تا ۱۰ درصد است، اما در خوزستان شیوع بیماری به ۱۶ تا ۱۷ درصد می‌رسد.

او تأکید کرد: کاهش مواجهه با هوای آزاد، استفاده از ماسک، تهویه مناسب محیط کار، واکسیناسیون آنفلوانزا و شست‌وشوی مستمر دست‌ها از مهم‌ترین توصیه‌های پیشگیری است.

دکتر فلاحی فوق تخصص ریه و مراقبت‌های ویژه و مدیر گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی از شیراز نیز با بیان اینکه سیستم تنفسی بیشترین ارتباط را با آلاینده‌های محیط دارد افزود: ثبت یکپارچه بیماری‌های شغلی وجود ندارد، اما در مشاغل پرخطر، معاینات دوره‌ای طب کار، آزمایش اسپیرومتری (تست ریه) و در برخی مشاغل مانند معادن، گرافی قفسه سینه انجام می‌شود.

او خاطر نشان کرد: طیف بیماری‌های شغلی ریه گسترده است و برخی افراد به دلیل زمینه آلرژیک، مستعدترند. پیشگیری با استفاده از ماسک، تجهیزات ایمنی و پایش مستمر عملکرد ریه ضروری است.

دکتر میرصدرایی فوق تخصص ریه و استاد دانشگاه آزاد اسلامی علوم پزشکی مشهد با اشاره به درمان‌های جدید آسم اعلام کرد: داروی مهارکننده IgE و داروی استنشاقی روزانه در ایران در دسترس است و اگر چه درمان قطعی نیستند، اما کنترل بیماری و رضایت بیماران مطلوب است.

دکتر رامین سامی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم افزایش آلودگی هوا را از دلایل شیوع آسم در سال‌های اخیر عنوان کرد.

دومین کنگره ملی آسم و بیماری‌های شغلی ریه صبح امروز چهارشنبه در آبادان آغاز به کار کرد و به مدت سه روز با حضور متخصصان ریه و طب کار از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در آبادان برگزار است.

این نشست با محوریت بیماری‌های ناشی از آلاینده‌های شیمیایی، صنایع، معادن، پتروشیمی و پالایشگاه برگزار می‌شود.