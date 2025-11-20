رئیس کل دادگستری استان اردبیل گفت: آموزش قبل از ازدواج و ارتقای مهارت‌های زندگی از طریق برگزاری دوره‌های تخصصی در کاهش طلاق موثر است و باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل، حجت الاسلام حسین کثیرلو در دیدار با جمعی از مسئولان جهاد دانشگاهی، با اشاره به نقش مؤثر جهاد دانشگاهی در پیشبرد امور پژوهشی و فرهنگی اظهار کرد: خواستار تعامل سازنده و همکاری هدفمند و کاربردی این نهاد با مجموعه قضائی استان برای حل مشکلات و معضلات اجتماعی شد.

وی با تأکید بر اهمیت همکاری در حوزه درمان ناباروری و رفع موانع موجود در این زمینه، افزود: ظرفیت‌های علمی و تخصصی جهاد دانشگاهی در کنار استفاده از ظرفیت‌های دستگاه قضائی می‌تواند بیش از پیش در حل مشکلات مردم، در موضوعات مرتبط با درمان ناباروری، نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

رئیس‌کل دادگستری استان با اشاره به مشکلات و آثار سو طلاق در جامعه، بیکاری، فقر، فاصله طبقاتی و نبود مهارت‌های زندگی و ارتباطی را از مهم‌ترین عوامل این آسیب اجتماعی برشمرد.

وی افزود: آموزش قبل از ازدواج و ارتقای مهارت‌های زندگی از طریق برگزاری دوره‌های تخصصی با استفاده از ظرفیت‌های علمی اساتید مشاوره‌ای دانشگاه‌ها در کنار بهره‌گیری از کارشناسان حقوقی و قضات مجرب، برای آشنایی با قوانین و اطلاعات حقوقی زوجین ضرورتی انکارناپذیر در پیشگیری از طلاق است.

در پایان این نشست حسام رسولی رئیس جهاد دانشگاهی با ارائه گزارشی از اقدامات، برنامه‌ها و رسالت‌های این نهاد علمی و فرهنگی، به تبیین فعالیت‌های انجام‌شده در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و درمانی پرداخت و بر آمادگی جهاد دانشگاهی برای توسعه همکاری‌ها با دستگاه قضائی استان تأکید کرد.