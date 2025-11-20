پخش زنده
رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان گفت: با آغاز رقابتهای کشتی، کاراته و تکواندو در مسابقات المپیک ناشنویان در ژاپن طلایی شدن کاروان ایران آغاز میشود.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی نکولعلآزاد رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان با اشاره به پیگیری بازیهای المپیک ناشنوایان در توکیو گفت: این دوره بازیها از بهترین ادوار المپیک ناشنوایان است که شاهد حضور کامل و پرقدرت کشورها هستیم.
وی با یادآوری اینکه دوره پیشین بازیهای المپیک ناشنوایان در برزیل برگزار شد و کاروان ایران در جایگاه چهارم ایستاد، خاطرنشان کرد: ژاپن از کشورهای شرکت کننده در آن دوره بازیها بود که البته در میانه راه انصراف داد. در آن دوره کشورهایی مانند بلاروس، روسیه و چین حضور نداشتند و بسیاری از تیمهای حاضر نیز یا درگیر بیماری بودند یا به دلیل مسائل بهداشتی با ترکیب ناقص شرکت کردند. در آن شرایط، کاهش شور و نشاط بازیها طبیعی بود و حتی کاروان ایران هم آسیب دید.
وی با تاکید بر شرایط متفاوت دوره جدید المپیک ناشنوایان در توکیو خاطرنشان کرد: ۳۰۸۱ ورزشکار شرکت کننده شامل ۲۰۱۴ ورزشکار مرد و ۱۰۶۷ ورزشکار زن از ۸۱ کشور در این دوره حضور دارند. کشورها با ترکیب کامل و قدرتمند عازم توکیو شدهاند. بررسی آمار برخی رشتهها مانند والیبال ساحلی، جودو و تیراندازی نشان میدهد که رنکینگ ورزشکاران شرکت کننده بالا است.
نکولعلآزاد درباره عملکرد کاروان ایران در هفته نخست بازیهای المپیک ناشنوایان گفت: در جودو که صاحب ۴ مدال برنز تیمی و انفرادی کسب کردیم، انتظار مدال طلا داشتیم. در تیراندازی هم صاحب ۲ مدال برنز انفرادی و دوبل شدیم درحالیکه میتوانستیم یک نقره و دو برنز دیگر هم بگیریم. در دوومیدانی هم امکان کسب مدال نقره و برنز را داشتیم، اما انتظار مدال طلا نداشتیم.
وی با ابراز تاسف از پایان کار تیم ملی فوتبال در المپیک ناشنوایان گفت: این تیم ناباورانه مقابل ترکیه باخت و برابر انگستان به تساوی دست یافت و از دور رقابتها کنار رفت در حالیکه حق این تیم رفتن روی سکو بود. انتظار ما هم همین بود.
رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان با تأکید بر اهمیت هفته دوم المپیک ناشنوایان و رشتههایی که رقابتهای آنها طی روزهای آینده برگزار میشود، گفت: اصل کار کاروان ایران از حالا به بعد آغاز میشود. طی روزهای آینده نمایندگان مان رقابتهای خود را در کشتی فرنگی، کشتی آزاد، کاراته و تکواندو برگزار میکنند. این چهار رشته باید مدالهای طلای ما را تأمین کنند.
وی تاکید کرد: طی روزهای گذشته صاحب ۶ مدال برنز شدیم درحالیکه میتوانستیم دو مدال طلا و چند نقره هم کسب کنیم. عملکرد خوب حریفان و کمی بدشانسی ورزشکاران خودمان باعث شد فرصت کسب این رنگ مدالها را از دست بدهیم. با این حال امیدواریم ورزشکاران مان در کشتی فرنگی و آزاد و همچنین کاراته و تکواندو بتوانند جبران کنند.
نکولعلآزاد همچنین در مورد دلایل تغییر کادر فنی تیم فوتبال گفت: پس از بازیهای آسیایی که نایبقهرمان شدیم، به دلیل مشکلات داخلی تیم ناچار به تصمیم گیری برای تغییر کادر فنی شدیم. تیم از هم پاشیده بود. برخی بازیکنان در تمرینات حاضر نمیشدند و نسبت به عملکرد مربی اعتراض داشتند. بررسیهای ما نشان داد که ایرادات وارد است.
وی ادامه داد: اگر همان بازیکنان معترض را کنار میگذاشتیم شاید اصلاً نمیتوانستیم در بازیهای آسیایی نتیجه بگیریم؛ بنابراین مجبور شدیم کادر را تغییر دهیم و مربیای را بیاوریم که خودش نایبقهرمان المپیک بوده و پیشتر نیز هدایت همین تیم را برعهده داشته است. انصافاً از نظر انضباط، اخلاق و تمرینات تیم را سر و سامان داد و توانستیم دوباره نایبقهرمان آسیا شویم. حتی در مرحله گروهی ژاپن را شکست دادیم و شکست در فینال اتفاقی است که در هر مسابقاتی ممکن است رخ دهد.
رئیس فدراسیون ورزشهای ناشنوایان با اشاره به برنامههای حمایتی این فدراسیون گفت: در این مدت اردوهای بسیار خوبی برگزار کردیم؛ از نظر تعداد و کیفیت اردوها سابقه نداشت چنین حجم آمادهسازی انجام شود. از نظر تغذیه، حضور روانشناس، بدنساز و حتی تشکیل کمیته نظارت بر بدنسازی، همه این اقدامات در ارتقای کیفیت تیمها مؤثر بود. شرایط اعزام، تغذیه و محل اسکان نیز بهبود پیدا کرده است. باید از حمایتهای وزیر محترم ورزش و جوانان تشکر داشته باشم. اگر توجه ایشان نبود شاید کاروان اصلاً اعزام نمیشد.