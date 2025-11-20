وزیر میراث‌فرهنگی در بازدید از گنبد جهانی سلطانیه، از برنامه‌ریزی جدی دولت برای تقویت فعالیت‌های علمی، پژوهشی و مرمتی این اثر جهانی خبر داد و تاکید کرد: صیانت از گنبد سلطانیه، مسئولیتی ملی و تاریخی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدرضا صالحی‌امیری درباره اعتبارات اختصاص‌یافته به مرمت این بنای تاریخی اظهار کرد: در سفر اخیر رئیس‌جمهور، مبلغ ۳۰ میلیارد تومان برای مرمت گنبد سلطانیه مصوب شد و ما متعهدیم این اعتبار را در اولین فرصت به‌طور کامل برای این بنا هزینه کنیم. البته نیاز‌های مرمتی این مجموعه بسیار گسترده‌تر از این رقم است، اما دولت و استانداری خود را موظف می‌دانند که تمام توان را برای حفاظت، مرمت و احیای این میراث ماندگار به‌کار گیرند.

صالحی‌امیری با تاکید بر ضرورت تقویت نقش استان در حوزه مطالعات تخصصی افزود: پژوهشگاه باید با مدیریت و ظرفیت‌های علمی استان فعالیت‌های پژوهشی و مرمتی را بر عهده گیرد و وزارتخانه نیز با تمام توان از این روند پشتیبانی خواهد کرد.

وزیر میراث‌فرهنگی گنبد سلطانیه را «نگینی درخشان در تاریخ و هویت ایرانی» خواند و تصریح کرد: مطمئن باشید که این گنبد عظیم، همچنان در آسمان ایران می‌درخشد و جهانیان نیز به آن افتخار خواهند کرد.

گنبد سلطانیه یکی از شاهکار‌های معماری دوران اسلامی در ایران است که در شهرستان سلطانیه، استان زنجان واقع شده است. این بنا به عنوان مقبره اولجایتو، یکی از پادشاهان ایلخانی در اوایل قرن ۱۴ میلادی (حدود ۷۰۰ هجری شمسی) ساخته شد. این گنبد به خاطر طراحی منحصر‌به‌فرد و ابعاد بزرگی که دارد از مهم‌ترین گنبد‌های آجری جهان به شمار می‌رود. ارتفاع این گنبد به حدود ۴۸ متر می‌رسد و با تزئینات زیبا و کاشی‌کاری‌های رنگارنگ، جلوه‌ای خاص به این اثر تاریخی بخشیده است. گنبد سلطانیه به عنوان یکی از میراث‌های جهانی یونسکو نیز ثبت شده است.