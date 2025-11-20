پخش زنده
رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان در سخنانی تند و شفاف اعلام کرد که پاکستان به هیچ عنوان نباید نیروهای خود را به غزه اعزام کند و هرگونه مشارکت نظامی در طرحهای مطرح شده از سوی آمریکا درباره غزه غیرقابل قبول است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «دیلی جنگ»، «حافظ نعیمالرحمان» رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان در یک برنامه تلوزیونی گفت: پاکستان باید در مسئله فلسطین همان موضع تاریخی و اصولی «محمدعلی جناح» بنیانگذار این کشور را حفظ کند؛ موضعی که بر عدم بهرسمیت شناختن رژیم صهیونیستی استوار است.
وی افزود: «در موضوع عدم به رسمیت شناختن اسرائیل، تمام ملت پاکستان یک صدا و متحد هستند.»
حافظ نعیمالرحمان تصریح کرد: پاکستان باید فقط و فقط از ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی حمایت کند و هیچ توجیهی برای اعزام نیروهای پاکستانی به غزه وجود ندارد.
به گفته این مقام حزبی پاکستان هیچ ارتشی از خارج نباید وارد غزه شود، زیرا ملت فلسطین خود در برابر اشغالگری میایستد و نباید کاری را که نظامیان رژیم صهیونیستی انجام میدهد، کشورهای دیگر انجام دهند.
وی با اشاره به اجماع گروههای فلسطین از جمله حماس و تشکیلات خودگردان، گفت: همه آنها مخالف حضور هرگونه نیروی خارجی در داخل غزه هستند. همچنین کشورهای میانجیگر نیز بهروشنی میدانند که استقرار نیروهای بیگانه در شرایط کنونی اقدامی اشتباه و تنشزا خواهد بود.
این اظهارات در حالی مطرح شده که رأی مثبت اخیر پاکستان به طرح آمریکا برای غزه در نشست شورای امنیت سازمان ملل، موج گستردهای از انتقادات، محکومیتها و اعتراضات را در میان اندیشمندان، سیاستمداران و رهبران مذهبی این کشور برانگیخته است.
در نشست یادشده قطعنامه پیشنهادی آمریکا با ۱۴ رأی موافق و بدون رأی مخالف تصویب شد، در حالیکه روسیه و چین از مشارکت در رأیگیری خودداری کردند.
در همین حال جنبش مقاومت اسلامی حماس نیز این قطعنامه و طرح استقرار نیروی بینالمللی در غزه را کاملاً رد کرده است و آن را دخالتی غیرقابل قبول در خاک فلسطین دانسته است.