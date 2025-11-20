مدیر کل هواشناسی خوزستان پدیده غالب در استان تا اواسط هفته آینده را پایدار جو، غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری گفت: در بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی تا اواسط هفته آینده جوی پایدار بر روی استان خواهیم داشت و پدیده غالب در این ایام غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی استان خواهد بود.

وی افزود: همچنین تا فردا وقوع پدیده مه یا مه رقیق بویژه در جاده‌های مواصلاتی و مناطق جنوبی، مرکزی و شمالی و وزش باد‌های متوسط در مناطق ساحلی و جنوبی و مرکزی استان مورد انتظار است.

سبزه زاری شمال خلیج فارس را تا اوایل وقت فردا مواج پیش بینی کرد و ادامه داد: طی فردا روند کاهش یک تا ۳ درجه‌ای دما در سطح استان وجود دارد.

مدیر کل هواشناسی خوزستان می‌گوید: در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۹.۵ و ایذه با دمای ۱.۹ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۲۷.۳ و کمینه دمای ۱۱.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.