رئیس کل دادگستری گلستان از آغاز روند پیگیری قضایی عملکرد دستگاهها در مدیریت منابع آبی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حیدر آسیابی در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با موضوع چالشهای حوزه آب گفت: گلستان بیشتر از اینکه در بحث آب با ناترازی مواجه باشد، با ناترازی در بحث مدیریت آب روبروست که البته این ناترازی مدیریتی محصول بیش از چند دهه کم کاری در این حوزه است، وقتی معادل دو برابر میانگین کشوری در استان بارش صورت میگیرد قطعاً مدیریت روان آبها و رعایت الگوی کشت میتواند استان را از بحث بحران آب خارج کند.
حیدر آسیابی با انتقاد از گزارشهای سطحی دستگاههای مسئول، در زمینه مدیریت آب اعلام کرد ترکفعل در مدیریت منابع آب در این استان قابل اغماض نیست و دستگاه قضایی روند پیگیری قانونی کوتاهیها را آغاز کرده است.
حیدر آسیابی افزود:اخطار قانونی به دستگاههای مرتبط از جمله جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، آب منطقهای و آبفا صادر شده تا اقدامات قانونی خود را درباره مدیریت مصرف آب، تنظیم الگوی کشت، انسداد چاههای غیرمجاز و نصب کنتورهای هوشمند بدون تأخیر انجام دهند.
رئیسکل دادگستری با بیان اینکه ادامه وضعیت فعلی مدیریت منابع آب را غیرممکن میکند، تأکید کرد: ادامه حفر چاههای غیرمجاز، خطر فرونشست زمین را بدنبال خواهد داشت.
آسیابی یکی از مشکلات اصلی استان را ادامه کشت برنج عنوان کرد و گفت: میانگین بارندگی گلستان با استانهای شمالی دیگر قابل مقایسه نیست، اما الگوی کشت مشابه آنها اجرا میشود و این موضوع منابع آبی استان را تحت فشار قرار داده است.
آسیابی با اشاره به نظر کارشناسان درباره سهم ۸۰ تا ۸۵ درصدی کشاورزی از مصرف آب در کشور، افزود: با این میزان مصرف، اصلاح الگوی آبیاری و استفاده از فناوریهای نوین ضروری است.
رئیسکل دادگستری کنترل چاههای مجاز و برداشتهای فراتر از مجوز را از ضرورتهای فوری دانست و تأکید کرد نصب کنتورهای هوشمند باید در اولویت باشد.
آسیابی با تاکید بر این که پیگیری قضایی ترک فعل در دستور کار است، گفت:دادستانی و اداره کل بازرسی استان موضوع ترک فعلها را بررسی میکنند و در صورت استمرار کوتاهی دستگاهها، اقدامات قضایی انجام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری گلستان افزود: انتظار ما این است که دستگاهها بهگونهای عمل کنند که نیاز به ورود قضایی نباشد.