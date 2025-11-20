مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در مرحله داوری دریافت نشان ملی مُهر اصالت که به تازگی برگزار شد، ۹ اثر صنایع‌دستی هنرمندان استان موفق به دریافت نشان ملی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مجتبی امیرحسینی افزود: گلیم ساده ۲ رو به نام آفتاب، گلیم ساده ۲ رو به نام خورشید، گردن‌آویز ساخته شده از چوب و هسته درخت بن، گردن آویز ساخته شده از چوب و هسته مهلو، ساز ستار رحمانی، گلیم هنر ایلی یاسوج، گلیم دختر بویراحمدی، گلیم با شکل سه بعدی ساخته شده از پشمی و بدون استفاده از رنگ شیمیایی از تولیدات هنرمندان کهگیلویه و بویراحمد هستند که موفق به دریافت مهر اصالت ملی شده‌اند.

وی بیان کرد: این محصولات با داشتن ۲۰ ویژگی از نظر کارشناسان قابلیت دریافت مهر اصالت ملی را داشته‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: ثبت محصول با نام هنرمند شرکت‌کننده در رویداد مهر اصالت، قرار داشتن هنرمندان در اولویت برای شرکت در نمایشگاه‌های استانی، ملی و بین‌المللی به صورت رایگان، اولویت داشتن برای دریافت تسهیلات بانکی، امکان رقابت با هنرمندان ملی و بین‌المللی از مزایای دریافت مهر اصالت ملی برای هنرمندان است.

امیرحسینی اظهار داشت: در این دوره ۱۷ اثر صنایع دستی کهگیلویه و بویراحمد برای انتخاب به مرحله داوری ارسال شد که از این آثار ۹ اثر نشان ملی مهر اصالت را دریافت کردند.

معاون صنایع‌دستی کهگیلویه و بویراحمد نیز در این زمینه گفت: در هفت دوره پیشین ۳۲ محصول تولیدی هنرمندان استان شامل دست‌بافت‌های داری مانند انواع گلیم، ساز چوبی و لباس‌های محلی در استان موفق به دریافت مهر اصالت ملی شده بودند.

الماس قبادی افزود: کمک به ارتقا و بهبود کیفی محصولات، ایجاد رقابت سالم بین هنرمندان، تسهیل در شناسایی هنرمندان فعال و شکوفایی استعدادها، خلاقیت و نوآوری از مهم‌ترین اهداف برگزاری رویداد نشان اصالت محصولات صنایع‌دستی در سطح ملی و استانی به شمار می‌رود.