به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید عباس صالحی امروز ۲۹ آبان ماه در سفر به بروجرد و دیدار با امام جمعه این شهرستان، ارتقای جایگاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متناسب با تراز دولت و نظام جمهوری اسلامی را ضروری دانست و گفت: برای تحقق این هدف، حدود هشت برنامه کلان در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری اجرا خواهد شد.

وی افزود: حوزه فرهنگی کشور در همه بخش‌ها دارای استعداد‌های فراوان است و نباید این ظرفیت گسترده در انحصار گروه‌های محدود باقی بماند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرایط اقتصادی کشور را یکی از عوامل تاثیرگذار بر فعالیت‌های فرهنگی و هنری دانست و اظهار کرد: این وضعیت فعالان این عرصه را با مشکلات متعددی روبه‌رو کرده است.

صالحی همچنین با تأکید بر لزوم تقویت شورای فرهنگ عمومی در استان‌ها ادامه داد: بازتعریف برنامه‌ها و ورود افراد متخصص به این شورا می‌تواند ظرفیت مهمی برای پیشبرد اهداف فرهنگی کشور ایجاد کند.

وی همچنین با بیان اینکه مجموعه‌ای از مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیش روی کشور قرار دارد، خواستار همکاری همه نهاد‌ها برای حل این مشکلات اساسی شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: ارتباط مؤثر با نسل جوان یکی از چالش‌های کنونی است و باید از مربیان، روحانیون، دانشگاهیان، هنرمندان و ورزشکاران برای تقویت زبان ارتباطی با نسل جدید بهره گرفت.

صالحی، افزایش همکاری میان حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، جوامع هنری و ورزشی را ضروری دانست و تأکید کرد: این ارتباط می‌تواند ضمن ایجاد اعتماد و همگرایی اجتماعی، مسیر هدایت فکری و فرهنگی نسل جوان را تسهیل کند.

امام جمعه بروجرد نیز در این دیدار گفت: حل مشکلات نیازمند همگرایی و پرهیز از دخالت‌های غیر تخصصی است.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی بر ضرورت تداوم حمایت دولت از طرح‌های توسعه‌ای شهرستان و ایجاد اشتغال پایدار تأکید کرد و افزود: دخالت‌های غیرمسئولانه در کار مدیران یکی از موانع پیشرفت است.

وی با قدردانی از برنامه‌های فعال برای حل مشکلات مناطق مختلف استان، گفت: برای هر شهر سند مشخصی تدوین و اولویت‌بندی طرح‌ها انجام شده که این رویه امیدآفرین است.

امام‌جمعه بروجرد با اشاره به ظرفیت موجود در قلعه‌گنج و دیگر مناطق کشور، افزود: امروز با همکاری استاندار، فرماندار و مدیران توانمند، شرایط بهتری برای رفع مشکلات فراهم است و با وجود برخی نواقص، مسیر کلی رو به پیشرفت است.

امام جمعه بروجرد ایجاد فرصت‌های شغلی را محور توسعه دانست و اظهار کرد: برخلاف تصور برخی، کار وجود دارد و هر فردی که جویای کار باشد می‌تواند در طرح‌های فعال شهرستان مشغول به کار شود.

حسینی حمایت دولت را برای تسریع طرح‌های عمرانی و فرهنگی ضروری خواند و افزود: برخی طرح‌های ورزشی، پنل‌های خورشیدی و زیرساخت‌های فرهنگی نیازمند تخصیص اعتبار و پشتیبانی جدی هستند.

وی همچنین خواستار رعایت مرز وظایف مسئولان شد و گفت: مجلس و سایر نهاد‌ها باید پشتیبان برنامه‌های اجرایی باشند، اما دخالت در امور مدیریتی به پیشبرد امور آسیب می‌زند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر یک روزه برای حضور در اختتامیه سی و هفتمین جشنواره تئاتر لرستان وارد بروجرد شد.

دیدار با خانواده شهدا و شرکت در آئین اختتامیه دهمین دوره کتاب سال لرستان در خرم آباد از دیگر برنامه‌های سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به لرستان است.