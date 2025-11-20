به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ پاسدار عباس نوظهور با اشاره به آغاز رزمایش جهادگران فاطمی از روز گذشته در استان، اظهار کرد: این رزمایش با شرکت بیش از ۶ هزار نفر آغاز می‌شود و گروه‌های جهادگر در ۵۹۸ نقطه از استان شامل مناطق روستایی، عشایری و حاشیه شهر‌ها به ارائه خدمات جهادی می‌پردازند.

افزود: محور اصلی این رزمایش ارائه خدمات عمرانی، فرهنگی، درمانی و اقتصادی در مناطق محروم استان است که استمرار آن در طول سال نیز در دستور کار بسیج سازندگی قرار دارد.

سردار غلامحسین محمدی‌اصل، فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل نیز در این راستا گفت: جوانان، سرمایه اصلی هر جامعه‌ای است و حضور مؤمنانه جهادگران در عرصه خدمت‌رسانی ریشه در باور‌های دینی، مردم‌دوستی و روحیه ایثار دارد.

در سال‌های اخیر، رزمایش‌های جهادگران فاطمی در اردبیل نقش مؤثری در احداث واحد‌های مسکونی محرومان، بهسازی مدارس روستایی، ایجاد کارگاه‌های اشتغال و ارائه خدمات درمانی رایگان داشته و به گفته مسئولان سپاه استان تداوم این حرکت‌های مردمی، تحقق عدالت اجتماعی در نقاط کم‌برخوردار را هدف‌گذاری کرده است.