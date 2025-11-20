پخش زنده
محصولات فرآوری شده و نوآورانه مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی تا پایان سال وارد مرحله تجاریسازی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی گفت: براساس برنامهریزیها و پیگیریهای در حال انجام، مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان تا پایان سال جاری وارد فاز تجاریسازی محصولات فرآوریشده و دانشبنیان خود خواهد شد.
ابراهیمی رومنجان، با اشاره به اقدامات اجرایی در این مجموعه افزود: در مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان، سولههایی در حوزه بستهبندی و فرآوری گیاهان دارویی، تجهیز و راهاندازی خواهد شد تا همراه با شرکای تجاری و از طریق تفاهمنامهها و قراردادهای منعقد شده، محصولات فرآوریشده و ثبت شده وارد بازار شود.
ابراهیمی رومنجان تأکید کرد: روند تجاریسازی دانش شکلگرفته در این مجتمع نیز طبق برنامه پیشبینیشده، تا پایان سال آغاز خواهد شد.
رئیس جهاددانشگاهی استان همچنین با اشاره به مرجعیت علمی مجتمع تحقیقات گیاهان دارویی در زمینه دانش فنی محصولات فراوری شده گفت: اکنون زمان آن فرارسیده است که دانش فنی و محصولات ثبتشده این مجتمع وارد عرصه اقتصادی شده و زمینه اثرگذاری بیشتر آنها در بازار فراهم شود.
ابراهیمی رومنجان افزود: با توجه به پیشینه قوی علمی، ثبت اختراعات، کشف گونههای جدید گیاهی، تولید محصولات فرآوریشده و اجرای پروژههای گسترده مانند اطلس گیاهان دارویی، این مجتمع در آستانه یک تحول مهم قرار دارد.
به گفته وی برنامه جاری برای ورود به فاز تجاریسازی با ایجاد سولههای فرآوری، انعقاد تفاهمنامههای صنعتی و عرضه محصولات دانشبنیان، نه تنها چشمانداز اقتصادی این نهاد را تقویت میکند، بلکه میتواند به نقشآفرینی موثرتر خراسان جنوبی در بازار گیاهان دارویی کشور و حتی بینالمللی منجر شود.