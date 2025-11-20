

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های اسلحه اپه تیمی مردان برگزار شد و ایران توانست به مرحله چهارم نهایی صعود کند.

تیم ملی ایران با نتیجه ۴۵ بر ۲۹ مقابل اندونزی پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی رفت.

برای ایران محمد اسماعیلی، امیرحسین موشحی، بهنام بیک و محمدعلی بازی کردند.

تیم ملی ایران در مرحله یک چهارم نهایی باید برابر ازبکستان بازی کند.

پیش از این، محمد اسماعیلی و امیرحسین موشحی دو شمشیرباز اپه ایران، در مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی جدول انفرادی حذف شدند و به مدال نرسیدند.

مهدی علی‌نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک به همراه علیرضا پورسلمان رییس فدراسیون شمشیربازی، با حضور در سالن نظاره‌گر رقابت تیم اپه مردان ایران با اندونزی بودند.