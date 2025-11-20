پخش زنده
تیم شمشیربازی اپه مردان ایران به مرحله چهارم نهایی بازیهای همبستگی اسلامی صعود کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای اسلحه اپه تیمی مردان برگزار شد و ایران توانست به مرحله چهارم نهایی صعود کند.
تیم ملی ایران با نتیجه ۴۵ بر ۲۹ مقابل اندونزی پیروز شد و به مرحله یک چهارم نهایی رفت.
برای ایران محمد اسماعیلی، امیرحسین موشحی، بهنام بیک و محمدعلی بازی کردند.
تیم ملی ایران در مرحله یک چهارم نهایی باید برابر ازبکستان بازی کند.
پیش از این، محمد اسماعیلی و امیرحسین موشحی دو شمشیرباز اپه ایران، در مرحله یک هشتم و یک چهارم نهایی جدول انفرادی حذف شدند و به مدال نرسیدند.
مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک به همراه علیرضا پورسلمان رییس فدراسیون شمشیربازی، با حضور در سالن نظارهگر رقابت تیم اپه مردان ایران با اندونزی بودند.