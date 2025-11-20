پیشبینی پنج روزه هوای استان مرکزی؛ افزایش آلایندههای جوی در مناطق پرجمعیت
به سبب پایداری و سکون نسبی جو، به ویژه در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان، افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا انتظار میرود. این وضعیت به ویژه طی سه روز ابتدایی هفته آینده محسوستر خواهد بود. بر همین اساس، هشدار سطح زرد شماره ۲ آلودگی هوا از امروز (پنجشنبه) صادر شده و تا پایان روز سهشنبه اعتبار دارد.
وضعیت آسمان:
طی پنج روز آینده، جو استان پایدار خواهد بود. آسمان عمدتاً به صورت صاف تا کمی ابری با وزش باد ملایم در بعدازظهرها پیشبینی میشود.
آلودگی هوا و کیفیت:
به سبب پایداری و سکون نسبی جو، به ویژه در شهرهای صنعتی و پرجمعیت استان، افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا انتظار میرود. این وضعیت به ویژه طی سه روز ابتدایی هفته آینده محسوستر خواهد بود. بر همین اساس، هشدار سطح زرد شماره ۲ آلودگی هوا از امروز (پنجشنبه) صادر شده و تا پایان روز سهشنبه اعتبار دارد.
دما:
در بُعد دمایی، تا اواسط هفته آینده، تغییر محسوسی در دمای اکثر مناطق استان حاکم نخواهد شد.