به سبب پایداری و سکون نسبی جو، به ویژه در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان، افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا انتظار می‌رود. این وضعیت به ویژه طی سه روز ابتدایی هفته آینده محسوس‌تر خواهد بود. بر همین اساس، هشدار سطح زرد شماره ۲ آلودگی هوا از امروز (پنجشنبه) صادر شده و تا پایان روز سه‌شنبه اعتبار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی ، بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، وضعیت جوی استان مرکزی در پنج روز آینده به شرح زیر پیش‌بینی می‌شود:

وضعیت آسمان:

طی پنج روز آینده، جو استان پایدار خواهد بود. آسمان عمدتاً به صورت صاف تا کمی ابری با وزش باد ملایم در بعدازظهرها پیش‌بینی می‌شود.

آلودگی هوا و کیفیت:

دما:

در بُعد دمایی، تا اواسط هفته آینده، تغییر محسوسی در دمای اکثر مناطق استان حاکم نخواهد شد.