سخنگوی دستگاه قضائی گفت: طرح گل‌ریزان اجتماعی، برای کاهش آسیب‌ها و افزایش سرمایه‌های اجتماعی را در دستور کار قرار داده‌ایم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضائی، در ادامه مراسم‌های «گل‌ریزان اجتماعی» که با ابتکار معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، از ابتدای امسال در حال برگزاری است، وارد یکی از زورخانه‌های شهر اصفهان شد.

سخنگوی دستگاه قضائی گفت: زورخانه که هنگام ورود به آن با تعظیم و تکریم همراه است، رسم ادب و تواضع را به همه کسانی که در این مکان حضور دارند آموزش می‌دهد و از درب ورودی تا گود آن نشان دهنده شعائر دینی و اسلامی است.

جهانگیر افزود: این مکان در حقیقت زورخانه است که با نام بزرگ امام علی(علیه‌السلام) عجین شده؛ امروز این زورخانه، گلخانه و مرکزی برای برپایی یک مراسم ارزشمند به نام گل‌ریزان اجتماعی شده است.

وی گفت: در زمانی که دشمنان تلاش می‌کنند از طریق توسعه آسیب‌ها، نظام فرهنگی ما را نشانه بگیرند، حضور در این مکان‌ها و فعالیت‌های اجتماعی می‌تواند امیدآفرین و تأثیر بسیار بزرگی را بر حل مشکلات مردم و کاهش آسیب‌های اجتماعی به دنبال داشته باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه افزود: اینگونه برنامه‌ها، اصلی‌ترین مسأله نظام مقدس که مسائل فرهنگی است را حفظ می‌کند.

سخنگوی دستگاه قضائی با اشاره به شعار «هر شهروند یک خیر اجتماعی» گفت: امروز این شعار در جامعه ما طنین‌انداز و تبدیل به یک نهضت شده است.

جهانگیر گفت: تجربه نشان داده همانطور که با مشارکت مردمی، انقلاب اسلامی، جنگ تحمیلی هشت‌ساله و دفاع مقدس ۱۲ روزه علیه رژیم صهیونیستی به پیروزی رسید، با اتحاد مقدسی که به فرمان مقام معظم رهبری رقم خورده، مشکلات اجتماعی و اقتصادی جامعه کاهش می‌یابد.

این مقام قضائی افزود: به ما خادمان مردم در قوه قضائیه توصیه شده که در سفرهای استانی حتماً بدون واسطه با مردم ارتباط داشته باشیم و مشکلاتشان را بررسی کنیم. ما در سایه همین نگاه بزرگوارانه ریاست محترم قوه قضائیه، طرح گل‌ریزان اجتماعی را به عنوان طرحی برای کاهش آسیب‌ها و افزایش سرمایه‌های اجتماعی در دستور کار قرار داده‌ایم.

جهانگیر گفت: کمک‌های نقدی و غیر نقدی و حتی خدماتی در استان برای بخش‌های آسیب پذیر جامعه فراهم می‌شود تا بتوان استان و جایگاهش را ارتقا ببخشد.

وی افزود: اصفهان در حوزه خیرخواهی و خیراندیشی و هر صحنه‌ای که نیاز به کمک و همیاری بوده همیشه پیش قدم بوده و در این باب جز استان‌های بی‌نظیر کشور است.