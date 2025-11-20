به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی ، حجت الاسلام علی رودبارانی، مدیر ستاد اقامه نماز استان مرکزی، در حاشیه این جلسه اظهار داشت: «در جلسه امروز مقرر شد کمیته‌های مربوط به تشکیل و برگزاری شورای اجلاس استانی نماز ایجاد شوند تا برنامه‌ریزی‌ها و پیگیری‌ها به صورت هماهنگ پیش برود.»

وی افزود: «نهمین اجلاس استانی نماز در بهمن‌ماه، با حضور مسئولان عالی‌رتبه استانی برگزار خواهد شد.»

حجت الاسلام رودبارانی در ادامه به مراحل نهایی‌سازی اجلاس اشاره کرد و گفت: «قبل از برگزاری اجلاس، جلسه‌ای با حضور استاندار جهت جمع‌بندی نهایی برنامه‌ها در دستور کار قرار دارد.»

در این جلسه همچنین بر ضرورت نظارت بر مراکز اقامه نماز تأکید شد. بر اساس مصوبات، اداره کل راهداری، اداره کل میراث فرهنگی و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی موظف شدند نسبت به نظارت کامل بر نمازخانه‌ها و مساجد بین‌راهی در حوزه فعالیت خود اقدام نمایند.