به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ این آیین معنوی با هدف درخواست باران رحمت و برکت از درگاه خداوند متعال، به امامت آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی، امام‌جمعه موقت اصفهان و نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری، اقامه می‌شود.

بنابراعلام شــورای هــماهنگی تــبلیــغات اســلامی اســـتـــان این آیین فردا ساعت ۱۰ صبح در گلستان شهدای اصفهان برگزار می‌شود و نمازگزاران زیر انداز و مهر به همراه داشته باشند.

براساس روایات اسلامی، مستحب است مردم سه روز، روزه بگیرند و در روز سوم نماز باران بخوانند.

کودکان و پیران با جماعت همراه باشند و مردم قبل از نماز از گناهان خود توبه و استغفار کنند.

با گذشت حدود دو ماه از فصل پاییز هنوز بارشی در کلانشهر اصفهان گزارش نشده است.

بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان هواشناسی، از ابتدای مهرماه تا اوایل آبان، میانگین بارش کشوری فقط به ۷/۱ میلی‌متر رسیده که نسبت به میانگین بلندمدت ۱/۶ میلی‌متری، کاهش ۷۲ درصدی را نشان می‌دهد.