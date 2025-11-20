پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان از نام نویسی بیش از ۱۶ هزار دانش آموزان در مسابقات قرآنی آلا در استان خبر داد و گفت: مرحلهی نخست این رقابتها در ۶۴ نطقه استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل تبلیغات اسلامی گفت: مسابقات قرآنی آلا با حضور بیش از ۱۶ هزار دانش آموز دختر و پسر رده سنی ۹ تا ۱۵ سال، در قالب گروههای ۳ نفره از دیروز ۲۸ آبان آغاز شده و تا فردا ۳۰ آبان ادامه دارد.
محمد علی نجفی با بیان اینکه ۸۳۶ مربی قرآنی برای برگزاری این رقابتها فعالیت میکنند، افزود: مرحلهی نخست این دوره در ۶۴ نطقه گیلان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه حفظ ۳۰ سوره پایانی قرآن، مفاهیم و روایت گری آیات از بخشهای این مسابقات است، گفت: مرحله سوم و نیمه نهایی دومین دوره مسابقات قرآنی آلا، در در اواخر دی ماه امسال برگزار میشود.