به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج بویین میاندشت در نشست خبری وهمایش فعالان رسانه محله محور با اشاره به اینکه بسیج، مردم اقتدار ملی عنوان شعار امسال هفته بسیج است گفت: این برنامه هادرسطح پایگاه ها، حوزه هاوکانون‌های قشری همانند بسیج جامعه پزشکی، مهندسین، دانش آموزی، مداحان، فرهنگیان وبسیج اصناف اجرا می‌شود.

سرهنگ احمد قاسمی افزود: همه برنامه‌ها هفته بسیج از حالت نمایشی خارج وبراساس نیاز روز واهداف بیانیه گام دوم انقلاب طراحی شده است.

وی گفت:برای تحقق اهداف راهبردی بیانیه گام دوم انقلاب و رسیدن به اهداف سند اعتلای ۱۰ ساله که سپاه تدوین کرده، در شهرستان ۱۱ قرارگاه تشکیل شده است که درزمینه‌های اقتصاد مقاومتی، فضای مجازی، علمی، زن وخانواده، محرومیت زدایی وفرهنگی درحال فعالیت هستند.